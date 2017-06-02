Агент Балотелли: «Боруссия» Дортмунд и «Марсель» претендуют на моего клиента

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы форварда «Ниццы» Марио Балотелли, рассказал об интересе к своему клиенту.

«Думаю, Балотелли провел неплохой сезон за «Ниццу», хотя, он должен стремиться к большему, поскольку у него не так много шансов.

Он доверяет мне. Марио знает, насколько я придирчивый человек. Останется ли Балотелли в «Ницце»? Посмотрим. На него претендуют «Боруссия» из Дортмунда и «Марсель», – заявил итальянец, слова которого приводит talkSPORT.

В минувшем сезоне 26-летний игрок провел во всех турнирах 28 матчей, забил 17 голов и отдал 7 голевых передач.