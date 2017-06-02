Михаил Головков: Информации об объединении «Витязя» с «Динамо» не более чем слухи
Президент «Витязя»
Михаил Головков опроверг информацию о возможном слиянии клуба с московским «Динамо».
«Все мои мысли связаны только с «Витязем», клуб уже ведет
работу по подготовке к сезону КХЛ-2017/18.
Так что могу заверить всех: информация, которая появляется в СМИ, не более, чем слухи», – приводит «Р-Спорт» слова Головкова.
Напомним, ранее появилась информация о том, что «Витязь» может объединиться с «Динамо», а Головков и первый президент КХЛ Александр Медведев – войти в руководство бело-голубых.
Добавим, что в прошлом сезоне «Витязь» впервые в своей истории вышел в плей-офф КХЛ, заняв в регулярном чемпионате седьмое место Западной конференции.
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