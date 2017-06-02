Борис Майоров: Руководителям «Динамо» сейчас надо подумать не о собственных амбициях, а о престиже клуба

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал сложную ситуацию в руководстве московского «Динамо».

– Если судить по футбольным делам, то нестыковки между руководством «Динамо» и спонсорами и раньше бывали. Но хоккеисты этих разногласий прежде благополучно избегали. Да и что там делить в конце концов? Есть клуб, который входит в спортобщество «Динамо». Никто же этого факта не оспаривает. Сторонам, которые сейчас не могут или не хотят уступить друг другу надо думать не о собственных амбициях, а о престиже всего спортобщества «Динамо». Ведь эта история здорово бьет по имиджу бело-голубых. Снижает доверие к хоккейному клубу со стороны игроков и болельщиков.

Напомним, что сегодня представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации.