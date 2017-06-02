Летом в Москве пройдет масштабный фестиваль WARFEST

Mail.Ru Group совместно с Радио Рекорд проведут развлекательный фестиваль под эгидой популярного онлайн-шутера Warface — WARFEST.



27 августа в новом пространстве Хлебозавод 9 у всех желающих будет возможность провести выходной в компании с известными музыкальными группами, популярными видеоблогерами и другими знаменитостями, которые появятся на фестивале. Для поклонников активного отдыха организаторы приготовят многочисленные сюрпризы — от уличных интерактивных развлечений до оборудованных экстрим-площадок.



Главным событием WARFEST станет масштабный турнир, который будет транслироваться онлайн. Соревнование станет рекордным для онлайн-шутера по размеру призового фонда: киберспортсмены разыграют 8 млн рублей.



На территории фестиваля будет оборудована специальная игровая площадка для лазертага, устройство которой повторит популярную карту Warface. На протяжении всего дня для посетителей фестиваля будет открыта оборудованная зона для матчей по Warface, стритбол-сейшн, пневматический тир, скалодром, батутный и экстрим-парк, а также выставка реальной техники, вооружения и экипировки, используемых в шутере. Кроме того, в рамках WARFEST поклонники онлайн-шутера смогут пообщаться с командой, работающей над игрой, которые расскажут о будущих обновлениях.



«За 5 лет Warface объединил миллионы игроков со всех уголков России. Вместе с ними мы построили одну из самых популярных в нашей стране игр, вместе начали развивать киберспортивные и турнирные активности. И в этом году мы решили пойти еще дальше и организовать грандиозное событие, где можно будет встретиться с единомышленниками и просто отлично провести последний выходной лета. А главное, WARFEST будет интересен не только поклонникам Warface, но и всем, кому по душе активные виды отдыха и современные интерактивные развлечения. Вас ждет максимум ярких впечатлений, мы обещаем. Следите за новостями!» — прокомментировала Елена Григорян, директор по маркетингу и рекламе стратегических проектов Mail.Ru Group.

WARFEST пройдет 27 августа с 12:00 до 20:00 по адресу: Москва, ул. Новодмитровская, 1, «Хлебозавод 9». Узнать больше о фестивале и приобрести билет можно на сайте warfest.ru.