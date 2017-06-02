Виталий Мутко: Стоимость телеправ на Кубок конфедераций 120 млн? Нет, конечно

Президент РФС Виталий Мутко посетил открытую тренировку сборной России.

– Приехал посмотреть, как идет подготовка, пообщаться с ребятами, с тренерским штабом лично, – говорит Мутко. – Но скоро уже обратно в Москву.

– На игру с Венгрией поедете?

– Не думаю. В понедельник важное мероприятие. Времени не хватает.

– Какие ожидания от матча?

– В принципе по той информации, что я в ежедневном режиме получаю, говорит о том, что ребята хорошо работают. Обстановка в команде правильная.

– Российский телеканалы договорились, наконец, о покупке телеправ на Кубок конфедераций. Цена вопроса 120 млн долларов?

– Нет, конечно. Это ведь только Кубок конфедераций.