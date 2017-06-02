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Виталий Мутко: Стоимость телеправ на Кубок конфедераций 120 млн? Нет, конечно

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент РФС Виталий Мутко посетил открытую тренировку сборной России.

– Приехал посмотреть, как идет подготовка, пообщаться с ребятами, с тренерским штабом лично, – говорит Мутко. – Но скоро уже обратно в Москву.

– На игру с Венгрией поедете?
– Не думаю. В понедельник важное мероприятие. Времени не хватает.

– Какие ожидания от матча?
– В принципе по той информации, что я в ежедневном режиме получаю, говорит о том, что ребята хорошо работают. Обстановка в команде правильная.

– Российский телеканалы договорились, наконец, о покупке телеправ на Кубок конфедераций. Цена вопроса 120 млн долларов?
– Нет, конечно. Это ведь только Кубок конфедераций.

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