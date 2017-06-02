Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 2:3Джонсон
Теннис  Чжан- : -Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:5Надаль
Теннис  Шварцман- : -Джокович
Теннис  Уильямс- : -Мертенс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Врио председателя правительства Калининградской области: Губернатор поставил задачу «Балтике» выйти в РФПЛ к 2020 году

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Врио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о выступлении клуба и рассказал о целях на ближайшие сезоны.

– Я покажусь странным, но итоги сезона положительные и очень воодушевляющие. Я приступил к обязанностям в феврале, и команда была на предпоследнем месте. В итоге «Балтика» стала 14-й. Мы очень довольны.

В межсезонье мы подумали, что надо сделать с нашим ужасным положением. Очень хорошо помню, как среагировали. На первой прямой линии врио губернатора половина вопросов была про «Балтику». Сразу стало понятно: нужно было что-то сделать. Прекрасно помню плакаты болельщиков «Губернатор, спаси «Балтику». В общем, губернатор спас. Но прежде всего, это сделали тренерский штаб и руководящий состав. Приход Игоря Черевченко нам помог. Пригласить в команду на дне такого именитого специалиста, чтобы он совершал героические подвиги – это непростая история, но он это сделал.

 Какие задачи на следующий сезон?
– Пару дней назад встречались с губернатором, и он поставил задачу выйти в премьер-лигу к 2020 году. Второе, что он сказал – побеждать в каждом матче, как обычно. По итогам второго круга заняли пятое место по результатам. Зона стыков или пятое место – это реальный результат для нас, – сказал Шендерюк-Жидков в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Врио председателя правительства Калининградской области: Сложно представить, как играть на новом стадионе в ПФЛВрио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о новом стадионе к чемпионату мира.Андрей Тихонов: Над предложением «Крыльев Советов» долго не раздумывалНовый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о возвращении в клуб из Самары.Андрей Тихонов: По уровню высшая и первая лиги в России заметно отличаютсяНовый наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов оценил уровень футбола в РФПЛ и ФНЛ.Андрей Тихонов: Подписал контракт с «Крыльями Советов» по схеме «1+1»Новый главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассказал о том, почему он согласился возглавить команду.Манчини возглавил «Зенит», Бердыев покинул «Ростов», Тихонов ушел в «Крылья», Кецбая – в «Оренбург». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Темури Кецбая: У «Оренбурга» есть цель, которая всем яснаНовоиспеченный главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая сообщил, что перед ег командой стоит цель – вернуться в РФПЛ.В «Оренбурге» расчитывают, что Кецбая вернет команду в РФПЛЧлен попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что руководства клуба рассчитывает, что новый главный тренер Тимур Кецбая выполнит задачу по возвращению команды в премьер-лигу.Кецбая назначен главным тренером «Оренбурга», Гнездилов – президентом клубаНовым главным тренером «Оренбурга» стал грузинский специалист Темур Кецбая. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Дмитрий Шляхтин: Бюджет «Крыльев Советов» будет оптимизированПредседатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, как изменится бюджет клуба в связи с вылетом в ФНЛ.Николай Меркушкин: Тихонов сделает все, чтобы добиться успехаГубернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал назначение Андрея Тихонова главным тренером «Крыльев Советов».«Енисей» объявил об уходе Тихонова в «Крылья Советов»Как сообщает официальный сайт «Енисея», российский специалист Андрей Тихонов отказался продлевать контракт с клубом.Игорь Черевченко: Я никого не боюсьИгорь Черевченко: Я никого не боюсьЭкс-наставник «Локомотива» – о «Балтике», взаимоотношениях со Смородской и уходе из команды Красножана.Александр Шмурнов: Был бы рад видеть Аленичева в «Крыльях», он не сказал последнего слова, как тренерКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о возможном приходе в «Крылья Советов» экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева.Футболисты «Спартака-2» выйдут из отпуска 8 июняФутболисты «Спартака-2», завершившие очередной сезон Футбольной национальной лиги на шестом месте, вернутся из отпуска 8 июня, сообщает официальный сайт красно-белых.Нижегородский «Олимпиец» вышел в ФНЛФутболисты нижегородского «Олимпийца» обыграли новотроицкую «Носту» в матче второго дивизиона чемпионата России зоны «Урал-Поволжье» и досрочно вышли в ФНЛ.Вадим Скрипченко: Переговоров о продлении контракта с «Крыльями Советов» не былоГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал, что не вел переговоров с руководством самарской команды о продлении контракта.Дмитрий Шляхтин: Решение о назначении Тихонова главным тренером еще не принятоПредседатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером самарского клуба станет Андрей Тихонов.Тихонов возглавит «Крылья Советов»Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Тихонов. Сейчас он возглавляет «Енисей».Василий Столыпин: В конце недели будет известно, кто будет тренером «Оренбурга»Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что клуб определится с главным тренером до конца недели.«Кубань» получила лицензию для выступления в ФНЛ сезона 2017/18Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил, что краснодарский клуб получил лицензию для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2017/18.
Футбол
Виталий Мутко: Стоимость телеправ на Кубок конфедераций 120 млн? Нет, конечно
Хоккей
Борис Майоров: Руководителям «Динамо» сейчас надо подумать не о собственных амбициях, а о престиже клуба
Хоккей
Михаил Головков: Информации об объединении «Витязя» с «Динамо» не более чем слухи
Другие
ВИДЕО ДНЯ: В Самаре сносят старый дворец спорта с помощью подержанной «Ауди»
все новости
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости