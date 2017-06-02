Врио председателя правительства Калининградской области: Губернатор поставил задачу «Балтике» выйти в РФПЛ к 2020 году

Врио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о выступлении клуба и рассказал о целях на ближайшие сезоны.

– Я покажусь странным, но итоги сезона положительные и очень воодушевляющие. Я приступил к обязанностям в феврале, и команда была на предпоследнем месте. В итоге «Балтика» стала 14-й. Мы очень довольны.

В межсезонье мы подумали, что надо сделать с нашим ужасным положением. Очень хорошо помню, как среагировали. На первой прямой линии врио губернатора половина вопросов была про «Балтику». Сразу стало понятно: нужно было что-то сделать. Прекрасно помню плакаты болельщиков «Губернатор, спаси «Балтику». В общем, губернатор спас. Но прежде всего, это сделали тренерский штаб и руководящий состав. Приход Игоря Черевченко нам помог. Пригласить в команду на дне такого именитого специалиста, чтобы он совершал героические подвиги – это непростая история, но он это сделал.

– Какие задачи на следующий сезон?

– Пару дней назад встречались с губернатором, и он поставил задачу выйти в премьер-лигу к 2020 году. Второе, что он сказал – побеждать в каждом матче, как обычно. По итогам второго круга заняли пятое место по результатам. Зона стыков или пятое место – это реальный результат для нас, – сказал Шендерюк-Жидков в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».