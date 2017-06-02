Александр Беленов: Мой контракт с «Уфой» уже закончился

Вратарь сборной России Александр Беленов рассказал о своем будущем.

– Как вам работается с тренером вратарей Стауче? У него необычные тренировки: специальные очки, другие устройства.

– Много современного. Те же специальные очки для тренировки концентрации для меня это новшество. Интересно, конечно. Думаю, нам это пойдет на пользу.

– У вас скоро должен закончиться контракт с «Уфой». Что дальше?

– Уже закончился. Но пока не могу ничего комментировать. Все мысли о сборной.