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Дмитрий Черышев: Жду интересного финала Лиги чемпионов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Черышев поделился своими ожиданиями от финала Лиги чемпионов, в котором сыграют «Реал» и «Ювентус».

«Жду от финала Лиги чемпионов интересной игры и интересного противостояния. Не боюсь, что в какой-то степени он может получиться осторожным. Мне будет очень интересно наблюдать за противостоянием двух разных стилей. И совсем не хочется сравнивать нынешний финал с предыдущим финалом Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом», сейчас это совсем другие команды. И в этом финале стоит просто наслаждаться футболом», - цитирует Черышева «Р-Спорт».

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция

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