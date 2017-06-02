Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Раонич6:1, 1:0Гарсия-Лопес
Теннис  Тим6:1, 2:3Джонсон
Теннис  Чжан- : -Кузнецова
Теннис  Басилашвили0:6, 1:6, 0:5Надаль
Теннис  Шварцман- : -Джокович
Теннис  Уильямс- : -Мертенс
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Врио председателя правительства Калининградской области: Сложно представить, как играть на новом стадионе в ПФЛ

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Врио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о новом стадионе к чемпионату мира.

– У «Балтики» будет чудо-стадион или обслуживать такую роскошь тяжело?
– Оба ответа – да. Обслуживать будет еще тяжелее. Важен момент, почему решения по «Балтике» приняты. На стадионе даже с самого ужасного места поле видно как на ладони. Сложно представить, как играть там в ПФЛ. Стадион располагает к тому, что нужно показывать нормальный результат, и команде нужно заниматься этим. Но понимаем, что это огромное содержание. Если федеральные власти подарят нам стадион – это ляжет на плечи области. Нужно развивать команду, чтобы это не было напрасно, – сказал Шендерюк-Жидков в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

«Спартаку» в следующем году будет непросто». Лучшие цитаты первого дня ПМЭФ

Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Врио председателя правительства Калининградской области: Губернатор поставил задачу «Балтике» выйти в РФПЛ к 2020 годуВрио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о выступлении клуба и рассказал о целях на ближайшие сезоны.Фонд Натальи Водяновой во время ЧМ-2018 проведет благотворительный футбольный матчРоссийская модель и основатель благотворительного фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова рассказала о проведении благотворительного матча.Исполнительный продюсер FOX Sports: Сделаем все возможное, чтобы американцы ознакомились с РоссиейИсполнительный продюсер компании FOX Sports Дэвид Нил рассказал об освещении ЧМ-2018 и интересе к европейскому футболу в США.«Матч ТВ» покажет матчи Кубка конфедерацийГенеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки объявила, что телеканал покажет матчи Кубка конфедераций-2017.В Екатеринбурге перед ЧМ-2018 отремонтируют кожно-венерологический диспансерСвердловский областной кожно-венерологический диспансер на улице Розы Люксембург в центре Екатеринбурга отремонтируют в рамках подготовки к ЧМ-2018. Об этом сообщает Znak.ru.Исполнительный продюсер FOX Sports: Россия – достойная страна для проведения чемпионата мираИсполнительный продюсер компании FOX Sports Дэвид Нил рассказал об освещении ЧМ-2018 и интересе к европейскому футболу в США.Павел Колобков: Опасений за Кубок конфедераций и ЧМ нет, делаем все правильно и по отработанной схемеМинистр спорта России Павел Колобков поделился мнением о проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира в России.Павел Колобков: Кубок конфедераций уже стартовалМинистр спорта России Павел Колобков стал гостем студии «Советского спорта» на Петербургском международном экономическом форуме и рассказал о подготовке к чемпионату мира 2018 года.Сампаоли в четверг представят новым наставником сборной АргентиныВ четверг состоится официальная презентацию нового главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).Рустам Минниханов: Кубок конфедераций и чемпионат мира позволят Татарстану серьезно преобразитьсяПрезидент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о развитии спорта в регионе.Губернатор Ульяновской области: Очень рад, что регион будет тренировочной площадкой для команд чемпионата мираГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о готовности региона стать тренировочной площадкой для команд чемпионата мира-2018.Алексей Смертин: Расизм? То, что периодически всплывает, – проявление отдельных людей, а не всего обществаИнспектор РФС по борьбе с расизмом Алексей Смертин высказался о проблеме дискриминации в отечественном футболе.Александр Самедов: Сложно сказать, чего не хватает РФПЛ, чтобы стать топАлександр Самедов: Сложно сказать, чего не хватает РФПЛ, чтобы стать топПолузащитник московского «Спартака» Александр Самедов дал интервью итальянскому изданию ITASportPress.Виталий Мутко: Уверен, болельщики во время Кубка конфедераций и чемпионата мира будут себя вести правомерноВице- премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко поделился мнением относительно безопасности для болельщиков во время проведения Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018, которые пройдут в России.Игорь Черевченко: Я никого не боюсьИгорь Черевченко: Я никого не боюсьЭкс-наставник «Локомотива» – о «Балтике», взаимоотношениях со Смородской и уходе из команды Красножана.Работы по монтажу кровли стадиона «Калиниград» завершеныВ Калининграде полностью завершены работы по установке кровли стадиона, который примет матчи чемпионата мира-2018.Генеральный директор «Балтики»: Черевченко и Котов остаются в командеГенеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая заверил, что главный тренер Игорь Черевченко и спортивный директор Кирилл Котов продолжат работу в команде.Андрес Гуардадо: На мундиале Мексика будет бороться за выход в четвертьфиналПолузащитник сборной Мексики Андрес Гуардадо поделился своими ожиданиями от грядущего чемпионата мира в России.В Самаре восстанавливают дома, чтобы снести их после ЧМ-2018Организатор волонтерского фестиваля по восстановлению исторических зданий «Том Сойер Квест» Андрей Кочетков рассказал, как в Самаре восстанавливают дома, чтобы снести их после ЧМ-2018.«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцев«Лицемеры, рабы и воры». Жесткая атака на Россию от немцевARD выпустил документальное кино к Кубку конфедераций-2017. «Советский спорт» рассказывает, какие на этот раз претензии к России.
Футбол
Виталий Мутко: Стоимость телеправ на Кубок конфедераций 120 млн? Нет, конечно
Хоккей
Борис Майоров: Руководителям «Динамо» сейчас надо подумать не о собственных амбициях, а о престиже клуба
Хоккей
Михаил Головков: Информации об объединении «Витязя» с «Динамо» не более чем слухи
Другие
ВИДЕО ДНЯ: В Самаре сносят старый дворец спорта с помощью подержанной «Ауди»
все новости
Балтика
Балтикакалендарьстатистика
Чемпионат мира
Чемпионат миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости