Врио председателя правительства Калининградской области: Сложно представить, как играть на новом стадионе в ПФЛ

Врио председателя правительства Калининградской области и председатель совета директоров «Балтики» Александр Шендерюк-Жидков поделился мнением о новом стадионе к чемпионату мира.

– У «Балтики» будет чудо-стадион или обслуживать такую роскошь тяжело?

– Оба ответа – да. Обслуживать будет еще тяжелее. Важен момент, почему решения по «Балтике» приняты. На стадионе даже с самого ужасного места поле видно как на ладони. Сложно представить, как играть там в ПФЛ. Стадион располагает к тому, что нужно показывать нормальный результат, и команде нужно заниматься этим. Но понимаем, что это огромное содержание. Если федеральные власти подарят нам стадион – это ляжет на плечи области. Нужно развивать команду, чтобы это не было напрасно, – сказал Шендерюк-Жидков в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».