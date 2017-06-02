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Роман Шишкин: На этом сборе я больше играю центрального защитника

Артем Терентьев, Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о подготовке к матчу с командой Венгрии, который состоится 5 июня.

– Прошли хороший микроцикл. Были и серьезные нагрузки, тактика. Сегодня было много работы с мячом, это всегда интересно. Все идет по плану, – говорит Шишкин.

– Тренировку посетил Виталий Мутко. Что сказал?
– Пока только поздоровались. Думаю, вечером на командном собрании что-то скажет. Мотивирует ли команду его приезд? Он часто нас посещает. Поэтому это нормальное явление. Плюс сегодня еще запланировано теоретическое занятие.

– Что он говорит на собраниях?
– Разные позитивные вещи. О том, что происходит в футболе.

– Но на «теории» его не будет?
– Естественно, – смеется Шишкин. – Он же пока не тренер.

– Большую часть времени на этом сборе вы пробовались на позиции центрального защитника?
– На этом сборе, да. В схеме с пятью защитниками – либо справа, либо слева в центре. На предыдущих – играл на разных позициях.

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