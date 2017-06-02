Роман Шишкин: На этом сборе я больше играю центрального защитника

Защитник сборной России Роман Шишкин рассказал о подготовке к матчу с командой Венгрии, который состоится 5 июня.

– Прошли хороший микроцикл. Были и серьезные нагрузки, тактика. Сегодня было много работы с мячом, это всегда интересно. Все идет по плану, – говорит Шишкин.

– Тренировку посетил Виталий Мутко. Что сказал?

– Пока только поздоровались. Думаю, вечером на командном собрании что-то скажет. Мотивирует ли команду его приезд? Он часто нас посещает. Поэтому это нормальное явление. Плюс сегодня еще запланировано теоретическое занятие.

– Что он говорит на собраниях?

– Разные позитивные вещи. О том, что происходит в футболе.

– Но на «теории» его не будет?

– Естественно, – смеется Шишкин. – Он же пока не тренер.

– Большую часть времени на этом сборе вы пробовались на позиции центрального защитника?

– На этом сборе, да. В схеме с пятью защитниками – либо справа, либо слева в центре. На предыдущих – играл на разных позициях.