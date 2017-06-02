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Игорь Левитин: Потихоньку, но догоняем китайцев в настольном теннисе

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Помощник президента России Игорь Левитин рассказал о поддержке настольного тенниса и значимости совета по спорту при президенте.

 Вы поддерживаете настольный теннис. Есть успехи?
– Команда выступает на чемпионате мира в Дюссельдорфе, и наша пара обыграла очень сильных бразильцев. Плюс, Шибаев, лидер сборной, будет играть за выход в 1/16 финала. На чемпионате Европы в Екатеринбурге впервые взяли три бронзовые медали. Потихоньку, но догоняем китайцев.

 Насколько высока значимость совета по спорту при президенте?
– Недавно прошедшее заседание в Краснодаре было посвящено подготовке резерва сборных России, а чтоб вы понимали, это те люди, которые составляют костяк нашей олимпийской команды. Президент поставил очень важную задачу по развитию всех видов спорта. Сейчас мы переживаем за успешное проведение Кубка конфедерации, который состоится буквально через несколько дней, – сказал Левитин в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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