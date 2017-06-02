За участие в NA LCS командам придется заплатить 10 млн долларов

Компания Riot Games рассказала о предстоящих изменениях North American League Championship Series.



С 2018 года командам придется заплатить 10 млн долларов за участие в NA LCS. С этого момента коллективы будут постоянными партнерами лиги. Команда сможет покинуть лигу только в том случае, если займет одно из двух последних мест пять раз в течение восьми этапов турнира.



Riot Games предложила ввести модель распределения доходов, согласно которой коллективы будут получать деньги от каждого проведенного этапа турнира, а также делиться со студией доходами от продаж атрибутики и средствами спонсоров.



Challenger Series прекратит свое существование. На ее место придет Academy League, где команды смогут искать талантливых игроков и создавать вторые составы.



Разработчики также создадут официальную ассоциацию игроков в League of Legends. Ассоциация займется переговорами между Riot Games, владельцами команд и игроками.



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