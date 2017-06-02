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Криштиану Роналду: Сыграю на Кубке конфедераций по совету Рамоса

Источник:  Fox Sports on MSNКомментарии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что принял решение сыграть на Кубке конфедераций по совету партнера по «Реалу» Серхио Рамоса.

«Да, я сыграю на турнире. Я не буду брать отпуск, потому что я никогда не играл на этом турнире. Я разговаривал с испанскими игроками, Серхио Рамос сказал мне, что это очень интересный турнир. Он играл на нем, и ценит этот опыт», - цитирует Роналду Fox Sports.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

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