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Геннадий Тимченко: Очень надеюсь, что Ковальчук продлит контракт со СКА

Источник:  ТАССКомментарии

Президент СКА Геннадий Тимченко прокомментировал ситуацию с возможным отъездом форварда Ильи Ковальчука в НХЛ.

- Я очень надеюсь, что Ковальчук продлит контракт со СКА. Ждем его решения. Мы любим Илью, все в городе любят Ковальчука и хотят, чтобы он играл в Питере, - передает слова Тимченко ТАСС.

Ранее агент форварда, что конкретика с контрактом Ковальчука наступит лишь к концу июня - началу июля.

Первый номер драфта 2001 года провел в НХЛ 816 матчей, в которых забил 417 голов и сделал 399 передач. Ковальчук выступал за «Нью-Джерси» в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).

Отметим, что нападающий может подписать контракт с «Девилз» только после 1 июля.

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