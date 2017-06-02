Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций-2017

Как сообщает пресс-служба РФС, форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017, который состоится в России.

«Покидаю сборную России исключительно по состоянию здоровья. Не хотел бы занимать чье-то место в заявке, так как не готов на сто процентов. Очень хотел помочь сборной России, но, увы, не получается. Желаю команде как можно успешнее выступить на таком серьезном турнире, сначала выйти из группы, а затем побороться за самые высокие места», – заявил игрок «Зенита».

Эту печальную новость также прокомментировал врач национальной команды Эдуард Безуглов:

«В настоящее время клинически значимых проблем с коленным суставом у Артема Дзюбы нет, не было их ни до сбора, ни в его начале. Однако функциональное состояние игрока не позволяет переносить предложенные нагрузки, что ставит под сомнение безопасную и полноценную подготовку к столь важному турниру. В связи с этим тренерский штаб сборной России принял решение дать игроку возможность набрать кондиции в более щадящем режиме в расположении клуба», – сказал специалист.

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

Отметим, что грядущий турнир состоится в России и стартует 17 июня.