КХЛ: Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в ХК «Динамо»

Ситуация в московском «Динамо» является предметом беспокойства Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу лиги.



- Положение московского «Динамо» обсуждалось на прошедшем 24 мая совете директоров лиги. По его итогам ХК «Динамо» был предоставлен десятидневный срок для предоставления информации по финансированию основной команды клуба на сезон-2017/18. Этот срок истекает на следующей неделе. Лига весьма обеспокоена событиями, происходящими в клубе. В случае, если ХК «Динамо» не представит в указанный срок требуемый пакет документов, вопрос будет вынесен на обсуждение членами совета директоров, - говорится в сообщении организации.

Как сообщила ранее пресс-служба «Динамо», 1 июня в офис столичного клуба прибыла следственная группа. Отмечалось, представители ОРЧ ЭБиПК ГУ МВД России по Московской области и сотрудники других подразделений ГУ МВД России по Московской области провели осмотр в офисном помещении, принадлежащем клубу, и осуществили выемку бухгалтерской документации.

Позже «БИЗНЕС Online» сообщил, что подмосковный «Витязь» может объединиться с московским «Динамо».