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Борис Соколовский: В ЦСКА Курбанов вышел на новый уровень

Источник:  ИзвестияКомментарии

Тренер сборной по баскетболу России Борис Соколовский прокомментировал продление контракта форварда Никиты Курбанова с ЦСКА.

«После возвращения в ЦСКА Курбанов действительно вышел на новый уровень. Возможно, сказалось доверие Итудиса, возможно – год продуктивной работы под руководством Андреа Тринкьери в УНИКСе. Итальянец помог Никите поверить в свои силы и сделал из него великолепного персональщика. Сейчас Итудис активно пользуется этим качеством Курбанова. К тому же он прибавил и в атакующих действиях, заметно повысил свой процент реализации дальних и средних бросков.

Безусловно, ЦСКА делает правильный ход, продлевая контракт с Курбановым. Надеюсь, что Никита приедет в сборную в хорошем настроении и поможет нашей команде удачно выступить на Евробаскете-2017», – приводят слова Соколовского «Известия».

ЦСКА вышел в финал розыгрыша Единой лиги ВТБ, переиграв в полуфинале краснодарский «Локомотив-Кубань».

Курбанов в текущем сезоне в среднем за матч набирает 8,2 очка и делает 4,4 подбора.

Матч

Локомотив-Кубань - ЦСКА - 66:74

Состав

Локомотив-Кубань: Коллинс (18), Зубков (10)

ЦСКА: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10)

Место и дата

31 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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