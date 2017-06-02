Борис Соколовский: В ЦСКА Курбанов вышел на новый уровень

Тренер сборной по баскетболу России Борис Соколовский прокомментировал продление контракта форварда Никиты Курбанова с ЦСКА.

«После возвращения в ЦСКА Курбанов действительно вышел на новый уровень. Возможно, сказалось доверие Итудиса, возможно – год продуктивной работы под руководством Андреа Тринкьери в УНИКСе. Итальянец помог Никите поверить в свои силы и сделал из него великолепного персональщика. Сейчас Итудис активно пользуется этим качеством Курбанова. К тому же он прибавил и в атакующих действиях, заметно повысил свой процент реализации дальних и средних бросков.

Безусловно, ЦСКА делает правильный ход, продлевая контракт с Курбановым. Надеюсь, что Никита приедет в сборную в хорошем настроении и поможет нашей команде удачно выступить на Евробаскете-2017», – приводят слова Соколовского «Известия».

ЦСКА вышел в финал розыгрыша Единой лиги ВТБ, переиграв в полуфинале краснодарский «Локомотив-Кубань».

Курбанов в текущем сезоне в среднем за матч набирает 8,2 очка и делает 4,4 подбора.