Артем Воронин: Искренне надеюсь, что в предстоящем сезоне «Спартак» попадет в плей-офф

Нападающий «Спартака» Артем Воронин рассказал о продлении контракта и планах команды на новый сезон КХЛ, который станет для него уже восьмым по счету в составе красно-белых.

- Я на самом деле даже не думаю о других командах.Да, получилось так, что на сезон я уходил из «Спартака», но это в связи с известными финансовыми проблемами клуба. В «Спартаке» играю с удовольствием, мне все нравится. Искренне надеюсь, что в предстоящем сезоне мы попадем в плей-офф, и вместе с болельщиками будем радоваться этому результату

Долго ли думал над предложением клуба остаться? Вообще не думал. Каких-то особых условий для себя я не просил. Ни для кого не секрет, что контракт у меня не самый большой, просто «Спартак» для меня родной клуб. Я каждый день думаю, что нахожусь в родном клубе и очень радуюсь этому. Счастлив, что у меня не болит голова о том, что я мог бы куда-то уйти из команды или оставить близких мне людей в клубе, - передает слова Воронина пресс-служба красно-белых.

Напомним, что в конце апреля Воронин подписал со «Спартаком» новое соглашение. Контракт рассчитан на два года и носит двусторонний характер. На счету Воронина в минувшем регулярном чемпионате КХЛ 43 матча в составе красно-белых, шесть шайб и пять результативных передач.