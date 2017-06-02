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Оздоев и Дьомбер покинули «Терек»

Источник:  ФК «Терек»Комментарии

Полузащитник Магомед Оздоев и защитник Норберт Дьомбер завершили выступление в «Тереке».

В зимнее трансферное окно оба игрока перешли в команду на правах аренды, срок которой подошел к концу.

24-летний словак Дьомбер провел семь матчей за «Терек», а Оздоев, которому также 24 года, – шесть.

«Клуб выражает игрокам признательность за время, проведенное в «Тереке». Как настоящие профессионалы ребята отдавали все силы, выходя на поле. Желаем Магомеду Оздоевуи Норберту Дьомберу больших побед в футболе, счастья в личной жизни. Удачи вам», – говорится в заявлении «Терека».

Напомним, Оздоев возвращается в «Рубин», а права на Дьомбера принадлежат «Роме».

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