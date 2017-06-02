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Александр Тарханов: «Урал» приобретет трех футболистов

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал о задачах команды на трансферный период.

«Пока сложно сказать, сколько новых футболистов придут в команду. Мы работаем на трансферном рынке, но еще не все вопросы окончательно согласованы. Но большого количества новичков у нас не будет - может быть, мы закроем только три позиции. Кто-то из молодых футболистов приедет к нам на просмотр на тренировочные сборы. Есть некоторые позиции, которые нам надо укрепить. Естественно, одна из ключевых задач после ухода Заболотного - приобретение вратаря, и мы над этим работаем», - цитирует Тарханова «Р-Спорт».

В прошедшем розыгрыше чемпионата России «Урал» занял итоговое одиннадцатое место.

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