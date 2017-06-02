Основатель «Za Sport» Анастасия Задорина: Перед созданием олимпийской формы общались с президентами и спортсменами 60 федераций

Основатель и главный дизайнер бренда «Za Sport» Анастасия Задорина поделилась впечатлениями от работы с олимпийской сборной России.

- Вы стали официальным экипировщиком олимпийской команды России. Что это значит для вашей компании?

- Это очень большой и ответственный шаг. Несмотря на сжатые сроки, мы максимальным образом будем выполнять нашу задачу перед российской командой, которая полетит на Олимпиаду в Корее. У нас большая и креативная команда: я поставила для себя, как и для моих сотрудников, высокие цели и задачи.

- Какая бизнес-составляющая этого проекта?

- То, что мы стали официальным экипировщиком – это уже большой плюс для нас в выходе на международную арену. Сейчас мы реализуем стратегию национального бренда, в ноябре открываем флагманский магазин и экипировочный центр, а также интернет-магазин.

- Советовались ли вы со спортсменами?

- Прежде чем мы создали форму, я пообщалась с президентами и обычными спортсменами 60 федераций. Мы учтем все пожелания. Мы хотим, чтобы наши спортсмены были индивидуальны. Надеюсь, наши олимпийцы вернутся домой не только с медалями, но и с памятной одеждой. Покупка нашей экипировки - это прекрасная возможность для болельщиков почувствовать себя частью команды и частью успеха нашей национальной команды, – сказала Задорина в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».