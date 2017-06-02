Никита Симонян: Рисковать здоровьем Дзюбы нельзя
Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о
травме нападающего сборной России
Артема Дзюбы.
«Любой игрок – потеря. У человека травма, это обычное явление. Как
понимаю, Дзюба полную игру играть не сможет, поэтому если он не может сыграть в
полную силу и может усугубить травму, то целесообразно вылечить ее, чтобы он
принял участие в более ответственном форуме, как чемпионат мира. Рисковать
здоровьем нельзя, а состав – это компетенция главного тренера», - цитирует
Симоняна «Р-Спорт».
Ранее была информация, что Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций.
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