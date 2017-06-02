Никита Симонян: Рисковать здоровьем Дзюбы нельзя

Первый вице-президент РФС Никита Симонян поделился мнением о травме нападающего сборной России Артема Дзюбы.



«Любой игрок – потеря. У человека травма, это обычное явление. Как понимаю, Дзюба полную игру играть не сможет, поэтому если он не может сыграть в полную силу и может усугубить травму, то целесообразно вылечить ее, чтобы он принял участие в более ответственном форуме, как чемпионат мира. Рисковать здоровьем нельзя, а состав – это компетенция главного тренера», - цитирует Симоняна «Р-Спорт».



Ранее была информация, что Артем Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций.