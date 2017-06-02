Александр Мостовой: «Ювентус» умеет обыгрывать яркие команды. Туринский клуб это доказал

Бывший полузащитник «Сельты» и «Бенфики» Александр Мостовой не видит явного фаворита в финале Лиги чемпионов.

Напомним, завтра, 3 июня в Кардиффе встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».

– Почему нельзя обозначить фаворита?

– Потому что «Ювентус» умеет обыгрывать яркие команды. Туринский клуб это доказал. Вспомните матч против «Барселоны». Особенно на «Камп Ноу». А ведь была еще такая команда, как «Монако», которая славится своей игрой в атаке. Что сделает «Реал» на фоне такого «Ювентуса»? Очень хочется посмотреть.

Матч состоится на стадионе «Миллениум» и стартует в 21.45 мск.