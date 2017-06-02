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Директор департамента внешних связей «Еврохима»: Заложили первый камень ледовой арены в Новомосковске

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Директор департамента внешних связей «Еврохима» Владимир Торин поделился мнением об организации детского турнира по хоккею.

- В компании решили, что в городах, где есть наши предприятия, надо развивать спорт. Например, хоккей, который у нас в стране успешен. Шесть лет назад мы создали уникальный детский турнир среди детей до 12 лет. К нам приезжают команды из Германии, Швейцарии Бельгии, Эстонии и из наших небольших городов, где вряд ли могли прикоснуться к таким матчам. И мы заметили, что спорт начал менять города. Например, в Новомосковске – это Тульская область – построили ледовый дворец. Дальше пришлось отремонтировать дороги, потребовалась новая гостиница для участников. Те же немцы и швейцарцы приезжают с родителями, и всего съезжается около 600 человек. Мы вдруг увидели, как детский спорт потащил за собой всю инфраструктуру, и две недели назад решили построить в Новомосковске вторую ледовую арену. Первый камень уже заложили. В 2018 году приглашаю редакцию «Советского спорта» на следующий турнир, он пройдет в мае. Там впервые сыграет команда из США, – сказал Торин в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».

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