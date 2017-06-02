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Хацкевич возглавил киевское «Динамо» (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Динамо», новым наставником киевской команды стал экс-игрок столичного клуба и бывший рулевой «Динамо-2» Александр Хацкевич.

Отмечается, что сегодня бывший главный тренер сборной Белоруссии поставил подпись под двухлетним контрактом.

Также сообщается, что помощниками Хацкевича в новом тренерском штабе «Динамо» будут Олег Лужный, Михаил Михайлов (тренер вратарей) и Максим Шацких. Юрий Мороз и Сергей Федоров будут работать с «Динамо U21».

Напомним, прежний наставник «Динамо» Сергей Ребров закончил свою работу на этой должности по истечении срока соглашения и стороны решили не продлевать сотрудничество.

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