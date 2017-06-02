Надаль разгромил Басилашвили в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан
Гаррос» в мужском одиночном разряде между испанцем Рафаэлем Надалем и грузином
Николозом Басилашвили завершился победой испанского теннисиста. Итоговый счет
матча – 6:0, 6:1, 6:0 в пользу Надаля.
Матч продолжался один час и 30
минут. Испанец превзошел соперника по всем основным статистическим показателям.
В частности, у него больше эйсов (3-1), меньше двойных и невынужденных ошибок
(0-2, 23-34), соответственно. В следующем раунде Надаль сыграет со своим соотечественником
Роберто Баутистой Агутом.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Басилашвили Н. (Грузия) - Надаль Р. (Испания) - 0:6, 1:6, 0:6
Место и дата
02 июня 13:30, , Онлайн-трансляция