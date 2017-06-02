Сергей Анохин: Отъезд Дзюбы – это большая потеря для сборной России

Вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин прокомментировал информацию о том, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит предстоящий Кубок конфедераций.

– Отъезд Дзюбы – это всегда большая потеря для нашей сборной, теперь тренеру надо будет перестраивать схему, потому что он рассчитывал на футболиста. Но у нас найдутся нападающие, которые смогут заменить Дзюбу, Станислав Саламович (Черчесов) решит эту проблему. Дзюба был здоров. Наверное, сейчас что-то произошло, от травмы ведь никто не застрахован. Мы на него рассчитываем если не на Кубке конфедераций, то на чемпионате мира, – передает слова Анохина ТАСС.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).