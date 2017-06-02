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Александр Шлеменко: Теперь Хэлси должен доказать, что достоин драться со мной

Источник:  RT на русскомКомментарии

Российский боец MMA Александр Шлеменко заявил о том, в каком случае готов провести третий бой с американцем Брэндоном Хэлси.

«Теперь Хэлси должен доказать, что достоин драться со мной. Когда я проиграл, то понял, что должен провести несколько боев, чтобы завоевать право биться с ним снова. Если он докажет свою состоятельность, то я готов с ним встретиться. В первую очередь, я жду шагов от него», – приводит RT на русском слова Шлеменко.

Напомним, в 2014 году Шлеменко проиграл Хэлси и лишился звания чемпиона Bellator. Накануне в Санкт-Петербурге российский боец взял реванш у американца, нокаутировав соперника за 25 секунд.

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