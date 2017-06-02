Феликс Брых: С нетерпением жду работы на финале Лиги чемпионов

Немецкий судья Феликс Брых прокомментировал свое назначение на финальный матч Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом».

«Я был игроком, но получил серьезную травму и пошел в судейство. Но еще в школе я судил матчи между классами, поэтому можно сказать, что я прикипел к судейству с младых ногтей.

У меня не было кумиров среди судей, но я всегда внимательно следил за тем, как работают топовые арбитры, когда смотрел матчи по телевизору в былые годы. Я никогда никого не копировал. Мне было важно выработать свой собственный стиль.

Когда мы будем стоять на поле и слушать гимн Лиги чемпионов, я со своей командой буду полностью сосредоточен на предстоящем матче. Мы постараемся хорошо начать игру, потому что, как и в случае с игроками, таким образом у тебя появляется уверенность. Получить назначение на главный матч в европейском клубном футболе - большая честь, и я жду этой игры с нетерпением», - цитирует Брыха официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.