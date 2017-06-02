Даниэль Риккардо: Мне нравится этап в Канаде
Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился
ожиданиями от Гран-при Канады.
«Мне нравится канадский этап,
да и сама трасса мне хорошо подходит. Я побеждал здесь. В Монреале весело как
на трассе, так и за ее пределами. Разве это не здорово? Как и в Монако, здесь
приходится ехать вплотную к стенам. В целом это довольно сложная трасса, на
которой требуется точность действий. Поворотов тут не так много, но все они
довольно сложные.
По ходу прошлогоднего гоночного
уик-энда было холодно. За рулем удавалось разогреться только после нескольких
кругов. Надеюсь, в этом году будет теплее», - цитирует Риккардо Autosport.
Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня.
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