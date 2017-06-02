Даниэль Риккардо: Мне нравится этап в Канаде

Пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от Гран-при Канады.

«Мне нравится канадский этап, да и сама трасса мне хорошо подходит. Я побеждал здесь. В Монреале весело как на трассе, так и за ее пределами. Разве это не здорово? Как и в Монако, здесь приходится ехать вплотную к стенам. В целом это довольно сложная трасса, на которой требуется точность действий. Поворотов тут не так много, но все они довольно сложные.

По ходу прошлогоднего гоночного уик-энда было холодно. За рулем удавалось разогреться только после нескольких кругов. Надеюсь, в этом году будет теплее», - цитирует Риккардо Autosport.

Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня.