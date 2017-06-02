Мостовой считает, что «Реал» может выиграть Лигу чемпионов дважды подряд
Бывший полузащитник «Сельты» и «Бенфики» Александр Мостовой дал комментарий перед финалом Лиги чемпионов.
Напомним, завтра, 3 июня в Кардиффе встретятся мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».
– Мы помним, что победитель прошлого сезона обязательно остается без трофея в следующем году.
– Да, это очень актуальный вопрос. Даже великая «Барселона» Хосепа Гвардиола не смогла этого сделать. Другое дело, что когда-нибудь это должно произойти. А вдруг, настал тот момент, когда «Реал» станет первой командой, которая перешагнет через эту закономерность?
Матч состоится на стадионе «Миллениум» и стартует в 21.45 мск.
Отметим, что в прошлом сезоне команда Зинедина Зидана выиграла турнир, обыграв в Милане мадридский «Атлетико».
Александр Мостовой: «Ювентус» умеет обыгрывать яркие команды. Туринский клуб это доказал
Матч
Место и дата
03 июня 21:45, Миллениум, Текстовая трансляция