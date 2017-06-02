Юрий Семин: Вопрос о моем будущем нужно задавать Анатолию Мещерякову

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что хочет продолжить работу на посту в московском клубе.

- Я свое желание продолжать работу официально обозначил. А вопрос о моем дальнейшем будущем нужно задавать Анатолию Мещерякову, - рассказал Семин ТАСС.

Ранее председатель совета директоров Анатолий Мещеряков сообщил, что заседание совета директоров «Локомотива» состоится в начале июня, но вопрос о будущем главного тренера команды Юрия Семина на повестке дня не стоит.

Напомним, что в завершившемся сезоне «Локомотив завоевал Кубок Росиии. В итоговой таблице РФПЛ подопечные Семина заняли восьмое место.