Макс Ферстаппен: В Канаде всегда машины настроены на низкий уровень прижимной силы
Пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от
Гран-при Канады.
«На трибунах в Монреале всегда
много болельщиков, особенно в первом и втором поворотах. Находясь в машине, ты
чувствуешь эту атмосферу. Местная публика увлечена гонками, что всегда приятно
видеть. Одним из самых сложных и одновременно моим любимым участком трассы
является последняя шикана.
Ты подъезжаешь к зоне
торможения на высокой скорости, при этом тормоза могут быть холодными. Сложно
идеально проехать этот поворот, а на выходе нужно соблюдать осторожность, чтобы
не задеть стену.
В Канаде всегда машины
настроены на низкий уровень прижимной силы. Но в этом году у автомобилей больше
механического сцепления с трассой, поэтому всем должно быть», - цитирует Ферстаппена Autosport.
Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня.