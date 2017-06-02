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Макс Ферстаппен: В Канаде всегда машины настроены на низкий уровень прижимной силы

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот команды «Ред Булл»  Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Канады.

«На трибунах в Монреале всегда много болельщиков, особенно в первом и втором поворотах. Находясь в машине, ты чувствуешь эту атмосферу. Местная публика увлечена гонками, что всегда приятно видеть. Одним из самых сложных и одновременно моим любимым участком трассы является последняя шикана.

Ты подъезжаешь к зоне торможения на высокой скорости, при этом тормоза могут быть холодными. Сложно идеально проехать этот поворот, а на выходе нужно соблюдать осторожность, чтобы не задеть стену.

В Канаде всегда машины настроены на низкий уровень прижимной силы. Но в этом году у автомобилей больше механического сцепления с трассой, поэтому всем должно быть», - цитирует Ферстаппена Autosport.

Напомним, Гран-при Канады пройдет с 9 по 11 июня.

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