Основатель «Зеленого марафона»: Создание проекта было очень спонтанным, но в итоге он получился отличным

Креативный директор компании «Подиум маркет» Полина Киценко рассказала об основании «Зеленого марафона».

– Я давно дружу с Натальей Водяновой, но у нас не было каких-то общих проектов. В какой-то момент Наталья заинтересовалась бегом, она созвала друзей и единомышленников. И мы побежали парижский марафон один раз, второй, третий. А потом Наталья спросила, почему мы бегаем в Париже и предложила придумать что-то подобное в Москве. Я решила, что это стоящая идея. Разговор был очень спонтанный, но в итоге получился отличный проект. Начинали мы с 1500 человек в Парке Горького и провели его блистательно со всех точек зрения. Нам удалось собрать 200 000 евро, о нас узнали в Москве, о нас написали СМИ, о нас начали говорить люди. Мы поняли, что хотим расти. Изначально мы делали гонку мечты в моем представлении. Поэтому у нас все идеально отработано: от начала и до конца.

Конечно, огромное спасибо надо сказать «Сбербанку», эту компанию можно назвать флагаманом в организации корпоративных спортивных соревнований, а проект «Зеленый марафон» – яркий тому пример, – сказала Киценко в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».