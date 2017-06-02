«Ролан Гаррос». Мужчины. 3-й раунд. Надаль обыграл Басилашвили, Шварцман – Джокович и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей третьего раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Матч
Каррено-Буста П. (Испания) - Димитров Г. (Болгария) - 7:5, 6:3, 6:4
Место и дата
02 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Веселы И. (Чехия) - Баутиста-Агут Р. (Испания) - 3:6, 4:6, 3:6
Место и дата
02 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Себальос Г. (Аргентина) - Гоффен Д. (Бельгия) - 4:5
Место и дата
02 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Раонич М. (Канада) - Гарсия-Лопес Г. (Испания) - 6:1, 1:0
Место и дата
02 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Басилашвили Н. (Грузия) - Надаль Р. (Испания) - 0:6, 1:6, 0:6
Место и дата
02 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Тим Д. (Австрия) - Джонсон С. (США) - 6:1, 7:6, 6:3
Место и дата
02 июня 15:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Шварцман Д. (Аргентина) - Джокович Н. (Сербия) - 7:5, 1:1 2-й сет
Место и дата
02 июня 16:10, , Онлайн-трансляция
Матч
Пуй Л. (Франция) - Рамос-Винолас А. (Испания) - 0:0 1-й сет
Место и дата
02 июня 16:30, , Онлайн-трансляция