Пресс-атташе «Динамо»: В понедельник-вторник будут приняты концептуальные решения
Пресс-атташе «Динамо»
Михаил Кравченко прокомментировал ситуацию в клубе.
Напомним, накануне в офисе клуба прошли обыски. В то же время «Динамо» не предоставило в лигу финансовых гарантий на следующий сезон.
– Надеемся, что все в ближайшее время разрешится, и эта ситуация повернет в позитивную для нас сторону: все сложности останутся позади, и все будет замечательно, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Кравченко. – Скорее всего, вся эта ситуация должна разрешиться в понедельник-вторник.
– То есть, в
понедельник-вторник все необходимые документы будут отправлены в КХЛ?
– Ну, по крайней мере, буду приняты какие-то концептуальные решения, в следствие которых можно будет делать далекоидущие выводы.
Также в пятницу появилась информация о том, что «Динамо» может объединиться с «Витязем», однако в подмосковном клубе ее опровергли.