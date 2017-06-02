Пресс-атташе «Динамо»: В понедельник-вторник будут приняты концептуальные решения

Пресс-атташе «Динамо» Михаил Кравченко прокомментировал ситуацию в клубе.

Напомним, накануне в офисе клуба прошли обыски. В то же время «Динамо» не предоставило в лигу финансовых гарантий на следующий сезон.

– Надеемся, что все в ближайшее время разрешится, и эта ситуация повернет в позитивную для нас сторону: все сложности останутся позади, и все будет замечательно, – приводит «БИЗНЕС Online» слова Кравченко. – Скорее всего, вся эта ситуация должна разрешиться в понедельник-вторник.

– То есть, в понедельник-вторник все необходимые документы будут отправлены в КХЛ?

– Ну, по крайней мере, буду приняты какие-то концептуальные решения, в следствие которых можно будет делать далекоидущие выводы.

Также в пятницу появилась информация о том, что «Динамо» может объединиться с «Витязем», однако в подмосковном клубе ее опровергли.