Гарет Бэйл: Всегда мечтал играть в финале Лиги чемпионов, но не думал, что это может произойти в моем городе

Полузащитник «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о предстоящем финале Лиги чемпионов и своих шансах сыграть в матче против «Ювентуса».

- Я не готов на сто процентов. На протяжении последних шести-семи недель я старался не нагружать голеностоп, но в то же время усердно работал над тем, чтобы залечить травму. Не могу сказать, что я полностью восстановился, но в течение последних недель я усиленно занимаюсь, делаю все, чтобы выйти в стартовом составе или на замену.

Лично для меня это просто грандиозно, ведь я здесь родился и вырос. Любой финал Лиги чемпионов будет особенным, но в данном случае даже более того. Я всегда мечтал играть в финале этого турнира, но никогда даже не задумывался о том, что это может произойти в моем городе. Когда я был маленьким, у нас и стадиона не было достаточно большого, - передает слова Бэйла официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Бэйл получил травму 23 апреля во время матча 33-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (2:3).

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.