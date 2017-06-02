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Джанлуиджи Доннарумма: Продление контракта с «Миланом»? Посмотрим

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма отказался комментировать возможность продления контракта с «россонери».

Накануне появилась информация о том, что 18-летний вратарь не планирует подписывать новый контракт с «Миланом» раньше следующего сезона.

«Продление контракта? Посмотрим», – сказал Доннарумма журналистам, которые поймали голкипера на станции во Флоренции.

Доннарумма направлялся в Коверчано, где сборная Италии будет готовиться к товарищескому матчу с Уругваем и матчу отборочного турнира чемпионата мира с Лихтенштейном.

Добавим, что агент голкипера Мино Райола заявил, что интерес к Доннарумме проявляют 11 топ-клубов.

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