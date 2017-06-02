Тони Кроос: «Ювентус» очень силен, так что шансы 50 на 50

Полузащитник «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от завтрашнего финала Лиги чемпионов против «Ювентуса».

- Будет здорово сыграть в финале второй год подряд. Это особенное достижение. Надеюсь, что результат будет таким же, как в прошлом году. Если победим, то станем первой командой, которой удалось защитить этот трофей. Но нас ждет очень трудный матч - «Ювентус» очень силен. Эта команда выиграла свой чемпионат, Кубок Италии и победила «Барселону» в Лиге чемпионов. Так что шансы 50 на 50, - передает слова Крооса официальный сайт УЕФА.

Финал Лиги чемпионов между «Ювентусом» и «Реалом» пройдет 3 июня в Кардиффе. Матч состоится на поле стадионе «Миллениум» и начнется в 21:45 по московскому времени.