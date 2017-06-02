Льюис Хэмилтон: Нам нужно проанализировать, почему возникают проблемы

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, пилот «Мерседеса» сказал, что в ближайшее время встретится с командой на базе, чтобы детально разобраться с проблемами, с которыми столкнулся на Гран-при Монако.

Напомним, что на Гран-при Монако Хэмилтон занял седьмое место.

«Проблемы возникают только на самых мягких шинах. Так что мы должны сесть и разобраться вместе с командой в причинах. Нужно многое проанализировать, чтобы понять, почему на одной машине эти покрышки работают, а на другой – нет.

Как только мы разберёмся с Ultrasoft, то, думаю, сможем атаковать и играть с тактикой – именно это нам и нужно. В течение ближайшей недели мы будем упорно работать, чтобы добиться желаемого поведения машины и опередить Феррари», - цитирует Хэмилтона Autosport.