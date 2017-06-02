Льюис Хэмилтон: Нам нужно проанализировать, почему возникают проблемы
Трехкратный
чемпион мира Льюис Хэмилтон, пилот «Мерседеса» сказал, что в ближайшее время
встретится с командой на базе, чтобы детально разобраться с проблемами, с
которыми столкнулся на Гран-при Монако.
Напомним, что на Гран-при Монако Хэмилтон занял седьмое
место.
«Проблемы возникают только на
самых мягких шинах. Так что мы должны сесть и разобраться вместе с командой в
причинах. Нужно многое проанализировать, чтобы понять, почему на одной машине
эти покрышки работают, а на другой – нет.
Как только мы разберёмся с
Ultrasoft, то, думаю, сможем атаковать и играть с тактикой – именно это нам и
нужно. В течение ближайшей недели мы будем упорно работать, чтобы добиться
желаемого поведения машины и опередить Феррари», - цитирует Хэмилтона Autosport.