Тимофей Мозгов: Люди, которые против киберспорта, наверное, не совсем понимают, что это такое

Российский центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о своем увлечении компьютерными играми.



«В первую очередь я удовольствие получаю, как и все вы. Я хоть не профессионал, но в танки поигрываю.



Надо понимать, что с этой тенденцией уже не надо бороться – ее надо поддерживать. Киберспорт и ребята, которые просто возле компьютера отдыхают – это разные вещи. Люди, которые против киберспорта, они, наверное, не совсем понимают, что это такое. Это команды, которые собираются, тренируются, проводят большое количество времени вместе. Они тоже выступают на арене, испытывают эмоции от побед – как и в спорте. Шахматы – спорт, но там тоже люди не бегают.



Для меня это отдых. Когда играю, я ни о чем не думаю. Правда ловлю себя на мысли, что хоть это и игра компьютерная, я все равно хочу победить.



В выходные могу поиграть и два-три часа. Но могу и не поиграть вовсе, потому что я спортсмен, мне нужно тренироваться. В танки в основном играют вечером или ближе к ночи, а мне надо высыпаться, поэтому я не могу себе позволить такого удовольствия.



Многие спортсмены играют в компьютерные игры. Один мой хороший знакомый, с которым мы когда-то вместе выступали, вчера написал: «На чем катаешь? Давай вместе покатаем». Он не знал, что я играю, я не знал, что играет он. Теперь будем делать это вместе в свободное время».



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