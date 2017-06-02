Александр Тарханов: «Урал» проведет четыре сбора в Словении

Главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов рассказал о планах команды на межсезонье.

«12 июня команда выходит из отпуска и собирается в Москве, где футболисты пройдут медицинское обследование. После этого мы вылетаем в Екатеринбург и 13 июня приступаем к работе. Тренировочный сбор в Екатеринбурге продлится до 21 июня, после чего мы продолжим подготовку в Словении. В ходе сбора мы планируем провести четыре контрольных матча.

Сроки завершения сбора в Словении пока не определены - это будет зависеть от того, каким будет календарь чемпионата России и где мы будем начинать турнир», - цитирует Тарханова «Р-Спорт».

В прошедшем чемпионате России «Урал» занял итоговое одиннадцатое место.