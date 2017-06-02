Александр Хацкевич: Есть уверенность, что у нас в «Динамо» все получится
Новый главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич
прокомментировал свое назначение.
«Я уезжал из Киева всего на
два года, на протяжении которых работал в сборной Белоруссии, но моя семья все
время находилась здесь. В целом, я с 1996-го года живу в столице Украины, так
что если это и можно назвать возвращением, то только в клуб. Эмоции? Конечно,
небольшое волнение присутствует, все-таки, мы все живые люди. Но есть
уверенность, что у нас все получится.
Пока работаем по тому
графику, который уже был составлен: команда собирается 19-го июня, одна группа
работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сбор в Австрию, где к команде
присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран», -
цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.
Помощниками
Хацкевича в новом тренерском штабе «Динамо» будут Олег Лужный, Михаил Михайлов
(тренер вратарей) и Максим Шацких. Юрий Мороз и Сергей Федоров будут работать с
«Динамо U21».
Напомним, прежний наставник
«Динамо» Сергей Ребров закончил свою работу на этой должности по истечении
срока соглашения и стороны решили не продлевать сотрудничество.