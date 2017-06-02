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Александр Хацкевич: Есть уверенность, что у нас в «Динамо» все получится

Источник:  ФК «Динамо» (Киев)Комментарии

Новый главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич прокомментировал свое назначение.

«Я уезжал из Киева всего на два года, на протяжении которых работал в сборной Белоруссии, но моя семья все время находилась здесь. В целом, я с 1996-го года живу в столице Украины, так что если это и можно назвать возвращением, то только в клуб. Эмоции? Конечно, небольшое волнение присутствует, все-таки, мы все живые люди. Но есть уверенность, что у нас все получится.

Пока работаем по тому графику, который уже был составлен: команда собирается 19-го июня, одна группа работает в Киеве до 25 июня, а 26-го улетает на сбор в Австрию, где к команде присоединятся ребята, которые были задействованы в сборных своих стран», - цитирует Хацкевича официальный сайт клуба.

Помощниками Хацкевича в новом тренерском штабе «Динамо» будут Олег Лужный, Михаил Михайлов (тренер вратарей) и Максим Шацких. Юрий Мороз и Сергей Федоров будут работать с «Динамо U21».

Напомним, прежний наставник «Динамо» Сергей Ребров закончил свою работу на этой должности по истечении срока соглашения и стороны решили не продлевать сотрудничество.

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