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Кирсан Илюмжинов: Рад, что руководство страны поддерживает введение шахмат в школьную программу

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал о поддержке правительством России введения шахмат в школьную программу.

 Ваши впечатления от ПМЭФ?
– С изданием «Просвещение» будет подписание договора на печать учебника по шахматам. Я очень рад, что руководство страны поддерживает сначала на факультативной основе введение шахмат в школьную программу. Хочу поблагодарить руководство ПМЭФ, что пригласили международную и всероссийскую федерацию шахмат, а также Сережу Карякина.

– Уверены, Сергей скоро вновь поборется за мировую шахматную корону.
– Да, надеюсь она вернется в Россию, ведь наша страна – мировой центр развития шахмат. СССР дал массу ведущих шахматистов и мировых чемпионов, у нас очень серьезные традиции. В завершение хочу поблагодарить «Советский спорт», что держите марку на протяжении долгих лет. Читайте газету «Советский спорт», самую лучшую спортивную газету! – сказал Илюмжинов в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

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Напомним, Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».


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