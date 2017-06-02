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Геннадий Орлов: Дзюба уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться

Источник:  ТАССКомментарии

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

- Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается, ему нужно сейчас серьезно обследоваться. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит. А что касается сборной, там тренер найдет замену - есть Федор Смолов, но у него другой стиль игры.

Два года они не могут разобраться, что за травма у Олега Шатова, и первая операция у Игоря Смольникова тоже была не слишком удачная. Все зависит от квалификации врачей, но, к сожалению, медицина не всегда может помочь. Главное - выяснить причину травмы Артема, понять, что к чему, ему нужно вылечиться. Мы видели, что все время он мучился, что с поля он часто уходил прихрамывая, все время испытывал какой-то дискомфорт.

 Как я понимаю, главная его цель - чемпионат мира 2018 года, поэтому надо серьезно подготовиться к сезону, - передает слова Орлова ТАСС.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).

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