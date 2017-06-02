Младенович обыграла Роджерс в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном
разряде между француженкой Кристиной Младенович и американкой Шелби Роджерс
завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 4:6, 8:6
в пользу Младенович.
Матч продолжался два часа и 46 минут. Младенович сделала на
один эйс больше (6-5), но совершила больше двойных ошибок (13-3) и невынужденных
ошибок (39-34).
В следующем раунде Младенович сыграет с испанкой Гарбинье
Мугурусой.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
3-й круг
Матч
Роджерс Ш. (США) - Младенович К. (Франция) - 5:7, 6:4, 6:8
Место и дата
02 июня 14:00, , Онлайн-трансляция
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