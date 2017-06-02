Борис Михайлов: С каждым годом комплектовать сборную России будет все сложнее

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Михайлов – о новом сезоне КХЛ и проблемах лиги.

- На сегодняшний день я ничего положительного от нового сезона в КХЛ не жду, - рассказал эксперт корреспонденту «Советского спорта». - Я, как болельщик, разочарован произошедшим с «Кузней». Исключение «Металлурга» из лиги - непростой вопрос. Я переживаю за любой клуб в КХЛ. Посмотрим, что будет дальше. Только время покажет правильность или неправильность такого решения лиги.

Создание проекта КХЛ десять лет назад – помогло не умереть нашему хоккею. Лига создавалась для того, чтобы выровнять ситуацию в российском хоккее. Но каждый год в КХЛ что-то меняется. То мы идем в Европу, то идем на Восток. А кто будет развивать российский хоккей?

КХЛ изначально пытались строить по принципу НХЛ. Хотели за несколько лет догнать наших главных конкурентов за океаном. Но это невозможно сделать. Мы многое у них переняли, но главного не взяли: потолок зарплат. До тех пор, пока будет такой разрыв между первым и последним местом в Восточной и Западной конференциях, мы не продвинемся вперед. И чтобы мы не говорили, но с каждым годом комплектовать сборную страны будет всё сложнее и сложнее.