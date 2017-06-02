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«Зенит» заинтересован в покупке Белотти

Источник:  Corriere dello SportКомментарии

Санкт-петербургский «Зенит» проявляет предметный интерес к нападающему итальянского «Торино» Андреа Белотти.

Как сообщает Corriere Dello Sport, в переходе 23-летнего итальянца лично заинтересован новый главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини.

В прошедшем сезоне Белотти провел за «Торино» 38 матчей и забил 28 голов. Портал Transfermarkt.de оценивает Белотти в 20 млн евро, а его контракт с «Торино» рассчитан до 2020 года.

Добавим, что по информации СМИ, на итальянца также претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Арсенал».

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