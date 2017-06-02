Виталий Мутко: Дзюбе сейчас надо заниматься здоровьем. У нас есть команда, будем работать

Вице-премьер правительства России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» не сыграет в составе сборной России на предстоящем Кубке конфедераций.

- Артем не может играть максимально, если он в таком состоянии, то ничего уже не сделаешь, здоровье есть здоровье. Конечно, лучше, когда есть конкуренция, когда больше выбор (игроков), но так сложилось. Но у нас есть команда, она продолжает готовиться. Будем работать.

Он профессиональный спортсмен и сейчас не имеет возможности играть на максимальном уровне. Ему сейчас надо заниматься здоровьем. Команда готовится к старту (Кубка конфедераций), работаем с теми, кто в оптимальном состоянии здоровья, для этого и приглашали футболистов на сбор, - передает слова Мутко ТАСС.

Ранее пресс-служба РФС сообщила, что форвард сборной России Артем Дзюба пропустит Кубок конфедераций-2017.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией (17 июня, Санкт-Петербург), Португалией (21 июня, Москва) и Мексикой (24 июня, Казань).

Напомним, перед стартом Кубка конфедераций сборная России проведет два товарищеских матча – с командой Венгрии (5 июня) и Чили (9 июня).