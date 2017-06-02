Пары Макарова/Веснина и Гаврилова/Павлюченкова вышли в третий раунд «Ролан Гаррос»
На «Ролан Гаррос» проходят матчи второго раунда в женском
парном разряде. В следующую стадию на данный момент пробились одна российская
пара и одна смешанная с участием россиянки.
Пара Екатерина Макарова/Елена Веснина обыграла своих
соотечественниц Аллу Кудрявцеву и Александру Панову – 6:4, 6:3. Дуэт, в котором
выступают представительница Австралии Дарья Гаврилова и россиянка Анастасия
Павлюченкова вышел в следующий раунд из-за отказа их соперниц Мирьяны
Лючич-Барони (Хорватия) и Андреа Петкович (Германия). При этом первый сет
Павлюченкова и Гаврилова проиграли первый сет – 2:6.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
2-й круг
Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Алла Кудрявцева/Александра
Панова (Россия) – 6:4, 6:3
Дарья Гаврилова (Австралия)/Анастасия Павлюченкова (Россия)
- Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)/Андреа Петкович (Германия) – 2:6, отказ
Барони и Петкович