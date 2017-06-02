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Пары Макарова/Веснина и Гаврилова/Павлюченкова вышли в третий раунд «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На «Ролан Гаррос» проходят матчи второго раунда в женском парном разряде. В следующую стадию на данный момент пробились одна российская пара и одна смешанная с участием россиянки.

Пара Екатерина Макарова/Елена Веснина обыграла своих соотечественниц Аллу Кудрявцеву и Александру Панову – 6:4, 6:3. Дуэт, в котором выступают представительница Австралии Дарья Гаврилова и россиянка Анастасия Павлюченкова вышел в следующий раунд из-за отказа их соперниц Мирьяны Лючич-Барони (Хорватия) и Андреа Петкович (Германия). При этом первый сет Павлюченкова и Гаврилова проиграли первый сет – 2:6.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
2-й круг

Екатерина Макарова/Елена Веснина (Россия) - Алла Кудрявцева/Александра Панова (Россия) – 6:4, 6:3

Дарья Гаврилова (Австралия)/Анастасия Павлюченкова (Россия) - Мирьяна Лючич-Барони (Хорватия)/Андреа Петкович (Германия) – 2:6, отказ Барони и Петкович

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